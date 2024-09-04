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Стэн Боумэн оценил, как контракт Драйзайтля может повлиять на переговоры с Макдэвидом

Стэн Боумэн оценил, как контракт Драйзайтля может повлиять на переговоры с Макдэвидом
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Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн оценил, как новое соглашение нападающего Леона Драйзайтля может повлиять на переговоры о контракте с капитаном команды Коннором Макдэвидом.

«Как этот контракт может повлиять на переговоры с Макдэвидом и его лагерем? Очевидно, это показывает, что мы хотим победить. Мы хотим победить и сделаем всё, что в наших силах. И, надеюсь, Коннору всё понравится, когда он услышит это. Но сами переговоры могут отличаться — а могут и не отличаться. Они могут быть очень похожи. Я не знаю. Но с нетерпением жду этого разговора», — приводит слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, вчера, 3 сентября, немецкий форвард подписал восьмилетнее соглашение с «Ойлерз» на общую сумму $ 112 млн.

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