Дегтярёв рассказал, почему «Амур» могли исключить из КХЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, что «Амур» могли исключить из Континентальной хоккейной лиги из-за больших долгов.

«У «Амура» в 2020 году был долг в размере 750 миллионов рублей. Я получил тогда письмо об исключении его из КХЛ в следующем сезоне. Клуб в итоге оставили с полной кассой, потрепали «Магнитку» в плей‑офф, маркетинг увеличили в два или три раза», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Ранее Дегтярёв был губернатором Хабаровского края и являлся председателем попечительского совета «Амура».

Напомним, в прошлом сезоне «Амур» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на восьмом месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах.