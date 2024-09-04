Главный тренер «Авангарда» Звягин поделился ожиданиями от старта сезона КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин поделился ожиданиями от старта сезона КХЛ. Напомним, в первой встрече «ястребы» сыграют в «сибирском дерби» с «Сибирью» сегодня, 4 сентября.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Радостные ощущения, наконец-то дождались, начинается сезон. Много поработали на предсезонке, но сейчас начинается главное, мы в предвкушении старта.

Знаем соперника [«Сибирь»]. Готовимся к нему. Это дерби. Знаем, что они будут готовы. Единственное, что хотелось бы, — чтобы не было никакой скованности. Чтобы ребята выходили и наслаждались игрой.

Первый матч, как и первые смены в игре, задаёт тон, но это не решающая встреча. Мы знаем об ответственности, нам нужно находить путь к победе, но в то же время получать удовольствие», — приводит слова Звягина пресс-служба «Авангарда».