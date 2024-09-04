Малкин и Орлов посетили вечеринку Владимира Тарасенко с Кубком Стэнли

Российский нападающий «Питтсбруг Пингвинз» Евгений Малкин и защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов посетили вечеринку форварда «Детройт Ред Уингз» Владимира Тарасенко с Кубком Стэнли. Совместную фотографию выложил тренер «Флориды Пантерз» Максим Иванов на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Максима Иванова в социальной сети

32-летний Тарасенко последний сезон провёл в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков. В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис», в составе которого провёл 11 сезонов. Именно «Сент-Луис» выбрал Тарасенко в первом раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 16-м номером. В предстоящем сезоне в «Детройте» Тарасенко сыграет вместе с бывшим партнёром по «Нью-Йорк Рейнджерс» Патриком Кейном.