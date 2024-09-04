Канарейкин: Радулов всё так же сжигает себя на поле, сгорает вместе с командой

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил выступление нападающего «Локомотива» Александра Радулова в первом матче нового сезона КХЛ с «Металлургом».

«В первой игре мы увидели действия, присущие ему. Он, как всегда, хорошо контролировал шайбу, совершал завершающие броски. Понятно, что ему ещё предстоит войти в новые тактические схемы, но видно, что ему комфортно. Та же заряженность, та же энергетика. Но он стал более спокойно вести себя на скамейке и в спокойной форме подсказывал партнёрам. Мы знаем, как Радулов может заводить себя и заводить команду, но на сегодня ему комфортно.

Видно, что он настоящий лидер. Он лидер по энергетике, лидер по поведению на поле. Он всегда ищет маленькие ходы, которые приведут к успеху, и сжигает себя на поле, сгорает вместе с командой, как и раньше. Конечно, Ярославль изменился за лето. Раньше был Андронов — это более рабочий игрок с конкретными обязанностями, но Радулов — более яркий лидер, который даёт команде другое состояние», — приводит слова Канарейкина Metaratings.

В матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» состоялась встреча между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали ярославцы со счётом 3:2.