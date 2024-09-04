Назаров оценил победу «Локомотива» над «Металлургом» в матче Кубка Открытия КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал победу «Локомотива» над «Металлургом» (3:2) в матче Кубка Открытия КХЛ.

«Матч за Кубок Открытия получился ярким, «Локомотив» добился заслуженного успеха. Конечно, ошибок и невынужденных удалений у обеих команд хватало, но не будем забывать, что буквально недавно закончилась предсезонка. Логично, что команды вкатываются, добирают форму, наигрывают звенья и спецбригады. С интересом понаблюдаем сегодня за другими встречами, хоккея теперь будет достаточно. КХЛ — отдушина для наших болельщиков, которым в столь непростые времена нужно отвлекаться на качественный профессиональный спорт. Недруг пытается доставлять нам проблемы и забыл про одно известное выражение: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь». Победа обязательно будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.