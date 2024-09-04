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Ушёл из жизни Александр Фетисов, отец Вячеслава Фетисова

Ушёл из жизни Александр Фетисов, отец Вячеслава Фетисова
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Ушёл из жизни Александр Фетисов, отец Вячеслава Фетисова, сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Александр Максимович воспитал двух талантливых хоккеистов. Вячеслав Александрович стал легендарным защитником ЦСКА и сборной СССР, его брат Анатолий тоже выступал за армейский клуб. Хоккейный клуб ЦСКА приносит свои соболезнования родным и близким Александра Максимовича. Мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении ЦСКА.

Напомним, сегодня, 4 сентября, стало известно, что в Майами на 74‑м году жизни скончался Владимир Буре — четырежды призёр Олимпиад по плаванию, дважды обладатель Кубка Стэнли как тренер «Нью‑Джерси Дэвилз», отец хоккеистов Павла и Валерия Буре. Владимир Буре — серебряный и трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по плаванию, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы в эстафете.

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Источник: отец Павла и Валерия Буре скончался в США на 74‑м году жизни
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