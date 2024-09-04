Sportsnet: Тайсон Бэрри подпишет пробный контракт с «Калгари»

33-летний защитник Тайсон Бэрри подпишет пробный контракт с «Калгари Флэймз», сообщает Sportsnet.

«Я думаю, что с точки зрения чистого лидерства, при условии, что он придёт и попадёт в команду, этот парень мгновенно станет частью лидерского ядра «Калгари». В каждой команде, в которую он переходил, его очень любили, и я вижу его в форме «Калгари Флэймз», — заявил инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли.

В прошлом сезоне игрок обороны провёл 41 матч за «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате и набрал 15 (1+14) очков при показателе полезности «-10». В плей-офф канадец принял участие в одной игре. Всего за карьеру у Бэрри 505 (109+396) очков за 809 матчей в регулярках.

Тайсон Бэрри входит в топ-3 рейтинга свободных агентов НХЛ по версии DailyFaceoff.