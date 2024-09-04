Алексей Макеев: не всем тренерам «Автомобилиста» пожму руку

Нападающий «Авангарда» Алексей Макеев заявил, что в тренерском штабе «Автомобилиста» есть люди, которым он не пожмёт руку.

— В 2017 году СКА играл с «Динамо» в плей-офф и Олег Знарок не пожал руку Андрею Скопинцеву. Если в плей-офф «Авангард» встретится с вашей бывшей командой, вы руки тренерскому штабу «Автомобилиста» пожмёте?

— Не всем. Там у каждого тренера разное мнение обо мне.

— Но принимал решение главный?

— А кто там главный?

— Матчи с «Автомобилистом» в регулярке уже обвели маркером в календаре?

— 20 сентября в Омске, а в Екатеринбург приедем 28 ноября. Крестик на стене уже стоит, — приводит слова Макеева Sport24.

Напомним, минувший сезон Макеев провёл в екатеринбургском «Автомобилисте», но клуб отказался продлевать с ним контракт. Нападающий набрал за сезон 31 очко в 67 матчах, забросил 15 шайб и сделал 16 голевых передач.