КХЛ запустила проект «Карта болельщиков»

Континентальная хоккейная лига запустила интерактивную карту, на которой можно увидеть, где живут болельщики КХЛ. Сообщается, что в будущем появится рейтинг клубов по количеству болельщиков, отметившихся на карте.

«Нам хочется узнать больше о наших невероятных болельщиках. Отмечайтесь на сайте, и мы узнаем, сколько нас по всему миру. Поддержите свой любимый клуб вместе с друзьями!» — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Напомним, вчера, 3 сентября, в матче за Кубок Открытия на «Арене-Металлург» состоялась встреча между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали ярославцы со счётом 3:2. Сегодня 4 сентября, регулярный чемпионат КХЛ продолжится шестью встречами.

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