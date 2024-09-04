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Плющев: нельзя сказать, что СКА будет лидером в этом сезоне КХЛ

Плющев: нельзя сказать, что СКА будет лидером в этом сезоне КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Если смотреть по предсезонке, то ни одна из команд ярко не выделяется, все примерно на одном уровне. Селекционная работа многих клубов помогла укомплектовать составы неплохими игроками, но не звёздными. Станет ли СКА чемпионом с Кузнецовым? Личность только дополняет команду. То, что СКА на предсезонном турнире выглядел не очень убедительно, — это все видели. Нельзя сказать о том, что СКА — лидер в этом сезоне», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, в прошлом сезоне СКА во втором раунде плей-офф уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в пяти матчах.

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