Кожевников оценил прогноз сайта НХЛ по количеству очков Овечкина в новом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил прогноз сайта НХЛ, согласно которому российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен набрать 70 очков за сезон.

«Я думаю, что цель в 70 очков за сезон для Саши реалистична. Главное, чтобы из этих 70 очков 40 пришлись именно на голы. Ему так осталось 42 шайбы, насколько я помню. Но, конечно, он на этом не остановится. Парень он такой, с характером. Дай бог, чтобы это поскорее случилось. В НХЛ делают деньги на его погоне за рекордом, это главная тема там. Санька у нас большой молодец», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.