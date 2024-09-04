Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал об отношении к Александру Овечкину

Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался об отношении к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Я очень уважительно к Овечкину отношусь, уверен, что он побьёт рекорд [Гретцки]. Он великий мастер, великий хоккеист, всегда было приятно с ним играть в одной команде и общаться», — приводит слова Бобровского «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.