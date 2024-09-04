Экс-защитник ЦСКА Дыбленко: нам дали за кубок отличную сумму, но она не близка к 60 млн

30-летний российский защитник «Северстали» Ярослав Дыбленко, ранее выступавший в ЦСКА, высказался о сумме, которую получили армейцы за победу в Кубке Гагарина.

«Мы все понимаем, что сейчас происходит в стране, так что 60 млн — это очень большие деньги. Нам дали за кубок отличную сумму, все рады и довольны, но она не близка к 60 млн. Выплаты делали пропорционально. Не знаю, как именно это происходит. Думаю, при распределении денег отталкивались от количества матчей и набранных очков», — приводит слова Дыбленко Metaratings.

Дыбленко последние два сезона провёл в ЦСКА. На счету защитника 124 матча за армейцев в регулярном чемпионате КХЛ, три заброшенные шайбы и 24 передачи. В плей-офф за ЦСКА игрок провёл 32 матча и набрал 6 (2+4) очков.