Леонтьев: обиды на Разина? Пресс-конференции не для оскорблений, для этого TikTok есть

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что не держит обиды на наставника «Металлурга» Андрея Разина после скандальной пресс-конференции на мемориале Ивана Ромазана.

— Олег Юрьевич, если честно, осталась ли у вас какая-то обида на наставника «Металлурга» Андрея Разина после его слов в ваш адрес на недавней пресс-конференции по окончании матча с уральцами?

— Обиды у меня на этого тренера не осталось. Но его реакция на обычный игровой эпизод с Абросимовым мне до сих пор непонятна. Сейчас данную ситуацию уже никак не хочу комментировать. Для меня эта тема закрыта.

— А вообще как вы относитесь к таким трэш-токам на пресс-конференции? Артём Лукоянов, к примеру, сказал недавно, что без этого наш хоккей невозможен.

— Да зачем это нужно вообще? Пресс-конференции тренеров необходимы, чтобы разбирать нюансы, детали игры, а не для того, чтобы оскорблять друг друга. Для выяснения отношений вон TikTok есть. Там же, да, молодёжь разборки устраивает (смеётся)? — приводит слова Леонтьева «ТИ-Спорт».