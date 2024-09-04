Зак Фукале: КХЛ — фантастическая лига, счастлив играть здесь

Вратарь «Трактора» Зак Фукале высказался об игре в Континентальной хоккейной лиге, заявив, что ему нравится выступать в России.

— В Северной Америке вы приняли участие в подкасте и много хвалили КХЛ…

— Да, мой прошлогодний опыт в КХЛ был великолепным. В Челябинске созданы все условия, арена и болельщики отличные, отношение к игрокам самое лучшее, еда великолепная. Я не что-то приукрашиваю, а говорю так, как это есть. КХЛ — фантастическая лига, и я счастлив играть здесь. Я успел поиграть в ECHL, АХЛ, немного в НХЛ, на турнирах в Швейцарии, Швеции и Чехии, а сейчас выступаю в России, и для меня это интересный опыт.

— Челябинск — хоккейный город?

— Бесспорно. У нас есть отличная арена и тренировочный каток. Видно, как много внимания здесь уделяют хоккею, развитию игроков и своей команде. Хоккеисты чувствуют к себе особенное отношение, а поддержка и эмоции болельщиков помогают нам играть лучше. Если говорить про хоккейный город, то для меня большее значение имеет не то, как он выглядит, а что я чувствую на арене во время матча.

— Какие ещё города в России можете отметить?

— Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, где очень вкусные морепродукты, Екатеринбург, Нижний Новгород. Возможно, какие-то города я забыл, ведь Россия — очень большая страна с уникальной культурой. Для меня это великолепная возможность увидеть другие города. Если в графике появляется немного свободного времени, я стараюсь изучить каждый город, в котором мы бываем, — приводит слова Фукале сайт КХЛ.