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Авангард — Сибирь: составы команд на матч КХЛ 2024-2025

«Авангард» — «Сибирь»: составы команд на матч КХЛ 2024-2025
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Сегодня, 4 сентября, продолжатся матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Омске местный «Авангард» в «сибирском дерби» примет новосибирскую «Сибирь». Встреча состоится на «Джи-Драйв Арене» и начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1-й период
0 : 0
Сибирь
Новосибирская область

Стали известны составы команд на матч.

«Авангард»:

Фото: ХК «Авангард»

«Сибирь»:

Фото: ХК «Сибирь»

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.

«Авангард» по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 занял второе место в таблице Восточной конференции. В плей-офф омский клуб в первом раунде обыграл тольяттинскую «Ладу» в пяти матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Авангард» в борьбе уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из семи встреч.

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