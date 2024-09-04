Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Буре — четырежды призёра Олимпиад по плаванию, дважды обладателя Кубка Стэнли как тренер «Нью‑Джерси Дэвилз», отца хоккеистов Павла и Валерия Буре.

Несколько недель назад Владимир Буре купался в океане и у него случился сердечный приступ. Его госпитализировали, бывший спортсмен жаловался на сильные боли в сердце. Ранее Буре‑старший перенёс инсульт.

Владимир Буре — серебряный и трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по плаванию, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы в эстафете.

Владимир Буре стал двукратным чемпионом НХЛ в качестве тренера по физической подготовке «Нью‑Джерси Дэвилз» в 2000 и 2003 годах. Также он был вице‑президентом ЦСКА с 2010 по 2012 год.