27-летний нападающий Кирилл Панюков подписал контракт с «Барысом», сообщает хоккейное агентство WInners. Соглашение хоккеиста и клуба рассчитано на один сезон.

Напомним, форвард 2 сентября расторг контракт с «Амуром». Панюков перешёл в хабаровский клуб по ходу прошлого сезона из омского «Авангарда». В 31 матче регулярного чемпионата нападающий набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. В пяти матчах плей-офф баллами результативности не отметился.

Всего в КХЛ на счету Панюкова 296 матчей, в которых нападающий набрал 71 очко — забросил 40 шайб и отдал 31 результативную передачу с показателем полезности «+4». Форвард выступал в КХЛ за «Барыс», «Ак Барс», «Авангард» и «Амур».