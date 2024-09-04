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Морозов рассказал, какие он видит дальнейшие перспективы по увеличению конкуренции в КХЛ

Морозов рассказал, какие он видит дальнейшие перспективы по увеличению конкуренции в КХЛ
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, какие он видит дальнейшие перспективы по увеличению конкуренции в лиге.

«В этом году мы впервые подняли пол заработных плат, он составил 50% от потолка. Ужесточили это правило, потому что в прошлом сезоне заметили тенденцию, что клубы попытались обойти это положение, вписывались в пол, заявляя игроков, которые не сыграли ни одного матча за команду. Надеемся, что клубы всё-таки приобретут себе хороших игроков, с которыми будут решать свои задачи», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Ранее Морозов рассказал о плюсах в окончании сезона 31 мая 2025 года и отметил, что это позволит хоккеистам получить больше времени на отдых, а матчам лиги стать более зрелищными.

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