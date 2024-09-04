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«Спартак» определился с выбором капитана и ассистентов на новый сезон КХЛ

«Спартак» определился с выбором капитана и ассистентов на новый сезон КХЛ
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«Спартак» определился с выбором капитана и ассистентов на новый сезон КХЛ. Как сообщает пресс-служба красно-белых, капитаном «Спартака» в новом сезоне-2024/2025 станет защитник Дмитрий Вишневский. Опытный защитник проведёт уже 11-й сезон за «Спартак». На счету Вишневского 401 матч за красно-белых.

Ассистентами капитана «Спартака» станут нападающие Андрей Локтионов и Павел Порядин, а также новичок команды, защитник Андрей Миронов.

34-летний Вишневский провёл в КХЛ 752 матча, в которых набрал 196 очков — забросил 53 шайбы и отдал 143 результативные передачи с показателем полезности «+40». Отметим, что Андрей Миронов несколько лет был капитаном московского «Динамо» до перехода в «Спартак» в прошедшее межсезонье.

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