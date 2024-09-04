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«Адмирал» обменял нападающего Игоря Угольникова в московское «Динамо»

«Адмирал» обменял нападающего Игоря Угольникова в московское «Динамо»
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«Адмирал» обменял нападающего Игоря Угольникова в московское «Динамо», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. «Адмирал» получил денежную компенсацию.

Угольников дебютировал на взрослом уровне в составе участника чемпионата ВХЛ — команды «Ариада». Всего в ВХЛ он провёл шесть сезонов, трижды участвовал в розыгрыше Кубка Петрова. Прошлый сезон Угольников провёл в составе «Витязя». В дебютном для себя чемпионате КХЛ провёл 47 матчей и набрал 8 (4+4) очков.

В прошлом сезоне «Адмирал» не смог пробиться в состав участников плей-офф КХЛ. Московское «Динамо» по итогам регулярного чемпионата заняло первое место в общей таблице лиги. Во втором раунде Кубка Гагарина бело-голубые уступили «Трактору» в четырёх матчах.

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