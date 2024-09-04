Генменеджер «Ак Барса»: план по новичкам в межсезонье выполнили не полностью

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о трансферах клуба в межсезонье и сообщил, что не всех игроков удалось пригласить в состав казанского клуба.

— У «Ак Барса» остаются свободные деньги под жёстким потолком зарплат. Планируются ли какие-то подписания ещё?

— План, который мы составили по новичкам в межсезонье, выполнили не полностью. Были несколько игроков, которых мы хотели видеть у себя, но по разным причинам подписать их не удалось. Да, у нас действительно под потолком есть деньги как минимум на одного игрока, есть свободные легионерские позиции. В этом плане мы не торопимся, понимая, что есть вертикаль в виде молодых игроков, — цитирует Валиуллина «Бизнес Online».

Напомним, главным трансфером «Ак Барса» в межсезонье стал переход российского нападающего Александра Барабанова из НХЛ.