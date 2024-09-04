Фукале рассказал, считает ли буллиты Кузнецова проявлением неуважения к вратарям

Вратарь «Трактора» Зак Фукале прокомментировал переход российского нападающего Евгения Кузнецова в СКА и рассказал, как он относится к знаменитым буллитам именитого форварда.

— Как вы отнеслись к решению Евгения Кузнецова выбрать СКА, а не «Трактор»?

— Я ничего не знаю о его переговорах с «Трактором», и он сделал свой выбор. Теперь увидимся на льду. Он хороший хоккеист, будет интересно сыграть против него, и наша задача будет обыграть его команду.

— Готовы отразить его медленный буллит?

— Я пока не думал об этом.

— Считаете ли вы, что такое исполнение — это неуважение к вратарям?

— Я не думаю, что это неуважение. Это его выбор, его желание. Его работа — забивать голы, а наша — остановить его. Если это в пределах правил и он использует такие движения, мы должны с ними справляться, — приводит слова Фукале сайт КХЛ.