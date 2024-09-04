Защитник «Амура» Ли: говорю ребятам из Америки, что они должны приехать играть в КХЛ

Защитник «Амура» Кэмерон Ли рассказал, что рекомендует другим североамериканским хоккеистам играть в КХЛ. 27-летний игрок обороны выступает в России с 2022 года.

— Как у вас дома относятся к тому, что вы живёте и играете в России?

— Меня не беспокоит, если кто-то отзывается негативно. Я здесь, чтобы играть в хоккей, и делаю то, что мне нравится.

— Что люди в Америке спрашивают о России?

— Спрашивают, как это — жить в России. Я всегда говорю, что это потрясающий опыт. Мне очень нравится жить и играть здесь в хоккей. КХЛ — одна из лучших лиг в мире, и я рад, что выступаю здесь. Много игроков из Северной Америки постоянно спрашивают меня про КХЛ, и я отвечаю: «Ребята, вы должны сюда приехать». Я всегда говорю только хорошее про КХЛ и «Амур» — цитирует Ли «РБ Спорт».

В прошлом сезоне игрок обороны провёл 37 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков.