Бывший защитник СКА: Ротенберг хотел стать тренером, рвался и готовился

Защитник «Северстали» Ярослав Дыбленко, ранее выступавший за СКА, высказался о становлении главного тренера Романа Ротенберга и оценил свою игру в петербургском клубе при Алексее Кудашове.

– Роман Борисович [Ротенберг] постоянно находится с командой, просто раньше он не стоял на лавке. Он хотел этого, рвался и готовился. Когда при мне Роман Борисович только-только стал тренером, он потихоньку начал набираться опыта. Он начал делать первые шаги и всему обучаться — это ведь очень серьёзная работа, в которой надо разбираться.

– Правда, что Роман Борисович, будучи менеджером, многое решал по составу СКА?

– Слухи разные ходят, мы же не знаем в каком формате всё это происходит, — цитирует Дыбленко Metaratings.ru.

Ротенберг с 2011 года занимает должность вице-президента СКА, а с 2022 года является ещё и главным тренером команды. Дыбленко выступал за СКА с 2018 по 2022 год.