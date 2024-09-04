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Дебютный гол Галиева помог «Авангарду» в упорном «сибирском дерби» обыграть «Сибирь»

Дебютный гол Галиева помог «Авангарду» в упорном «сибирском дерби» обыграть «Сибирь»
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В Омске на «Джи-Драйв Арене» местный «Авангард» в сибирском дерби принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в принципиальном противостоянии одержали омичи со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галиев (Шарипзянов, Николишин) – 14:54 (5x4)     1:1 Белоусов (Гоголев, Гордеев) – 27:08 (5x5)     2:1 Рейнгардт (Галиев, Шарипзянов) – 52:32 (5x4)    

Первый гол в матче при игре в большинстве на 14-й минуте забил нападающий «Авангарда» Станислав Галиев, которому ассистировали Дамир Шарипзянов и Иван Николишин. «Сибирь» сравняла счёт в середине второго периода — отличился Георгий Белоусов с передач Павла Гоголева и Фёдора Гордеева. Долгое время счёт был равным, пока голом в большинстве на 53-й минуте не отметился нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт с передач Станислава Галиева и Дамира Шарипзянова. Ворота команд защищали голкиперы Антон Красоткин и Павел Хомченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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