Дебютный гол Галиева помог «Авангарду» в упорном «сибирском дерби» обыграть «Сибирь»

В Омске на «Джи-Драйв Арене» местный «Авангард» в сибирском дерби принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в принципиальном противостоянии одержали омичи со счётом 2:1.

Первый гол в матче при игре в большинстве на 14-й минуте забил нападающий «Авангарда» Станислав Галиев, которому ассистировали Дамир Шарипзянов и Иван Николишин. «Сибирь» сравняла счёт в середине второго периода — отличился Георгий Белоусов с передач Павла Гоголева и Фёдора Гордеева. Долгое время счёт был равным, пока голом в большинстве на 53-й минуте не отметился нападающий «Авангарда» Илья Рейнгардт с передач Станислава Галиева и Дамира Шарипзянова. Ворота команд защищали голкиперы Антон Красоткин и Павел Хомченко.

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