«Автомобилист» в принципиальном противостоянии обыграл «Трактор» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Трактором». Победу в принципиальном противостоянии одержали хоккеисты «Автомобилиста» со счётом 3:2.

В середине первого периода команды обменялись заброшенными шайбами. Дебютный гол за «Автомобилист» забил нападающий Брендан Лайпсик. У «Трактора» отличился Александр Шаров. Во втором периоде Степан Хрипунов голом в меньшинстве вывел хозяев вперёд. Удвоил преимущество екатеринбургского клуба голом в большинстве Ник Эберт, которому ассистировали Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. «Трактор» не смог реализовать двукратное численное преимущество в середине второго периода, но под занавес игрового отрезка отставание в счёте сократил Виталий Кравцов. Третий период прошёл с преимуществом «Трактора», однако сравнять счёт гостям не удалось.

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