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Автомобилист — Трактор, результат матча 4 сентября, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» в принципиальном противостоянии обыграл «Трактор» в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Трактором». Победу в принципиальном противостоянии одержали хоккеисты «Автомобилиста» со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Лайпсик (Голышев, Блэкер) – 08:09 (5x4)     1:1 Шаров (Котляревский) – 08:28 (5x5)     2:1 Хрипунов (Валк) – 26:56 (4x5)     3:1 Эберт (Да Коста, Мэйсек) – 33:54 (5x4)     3:2 Кравцов (Шабанов) – 39:15 (5x5)    

В середине первого периода команды обменялись заброшенными шайбами. Дебютный гол за «Автомобилист» забил нападающий Брендан Лайпсик. У «Трактора» отличился Александр Шаров. Во втором периоде Степан Хрипунов голом в меньшинстве вывел хозяев вперёд. Удвоил преимущество екатеринбургского клуба голом в большинстве Ник Эберт, которому ассистировали Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. «Трактор» не смог реализовать двукратное численное преимущество в середине второго периода, но под занавес игрового отрезка отставание в счёте сократил Виталий Кравцов. Третий период прошёл с преимуществом «Трактора», однако сравнять счёт гостям не удалось.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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