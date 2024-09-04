Юрий Новиков: написание фамилий латиницей должно быть категорически запрещено

Заслуженный тренер России Юрий Новиков категорически осудил написание латиницей фамилий на майках игроков КХЛ и МХЛ. Напомним, с нового сезона ВХЛ фамилии на майках хоккеистов лиги будут писаться кириллицей.

«Почему в наших молодёжных командах пишут фамилии игроков на иностранном языке? На катке в Сокольниках висят свитера с фамилиями великих спартаковцев: Якушева, Шадрина, Старшинова, Зингера, братьев Майоровых. И все они написаны на нашем русском языке. Я смотрю на них и горжусь. А у молодых ребят фамилии написаны на иностранном языке. Надо разбираться с этой пятой колонной.

Если команда играет за рубежом, тогда можно налепить на липучках фамилии латиницей. Но если ты играешь в России и носишь на спине фамилию на иностранном языке, то это нивелирует твою гордость. На спине обезличенные фамилии. Я пытаюсь их прочитать, но у меня не получается. Это же идеологическая диверсия. Уму непостижимо, что мы творим! И ведь кто-то пытается доказать, что это нужно. А это категорически должно быть запрещено», — цитирует Новикова «РБ Спорт».