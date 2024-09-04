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«У нас шансов было больше». Главный тренер «Сибири» — о поражении от «Авангарда»

«У нас шансов было больше». Главный тренер «Сибири» — о поражении от «Авангарда»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:2).

«Хорошая, равная игра. Если брать статистику, то всё близко. У нас шансов было больше, но сегодня сыграли нюансы, игра в неравных составах. Мы не использовали хорошие моменты. В третьем периоде уже шла игра до гола. К сожалению, эту ошибку допустили мы. Претензий к игрокам по работе, по другим моментам нет. Старались, работали, вратарь держал в игре. Увы, не смогли помочь Красоткину как минимум забить второй гол и перевести игру в овертайм.

Не согласен, что первую тройку сегодня закрыли, а оценивать мы будем внутри коллектива. Да, они не забили, против лидеров всегда играют концентрированнее, но моменты были. У некоторых центральных «Сибири» были проблемы сегодня, но будем работать», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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