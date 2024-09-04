«Сыграли, будто у них ещё Буше с Ткачёвым». Епанчинцев — о большинстве «Авангарда»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высоко оценил игру хоккеистов «Авангарда» в большинстве. В первом матче сезона омичи обыграли новосибирцев со счётом 2:1, дважды реализовав численное преимущество.

«Конечно, понимаем, над чем работать в меньшинстве. Но здесь не надо забывать, что у «Авангарда» хорошее большинство. На турнире они немного по-другому действовали, здесь перестроились. Сыграли так, будто у них были ещё Буше с Ткачёвым, здорово сыграли», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что по итогам матча обе команды получили по два малых штрафа. Хоккеисты «Авангарда» забили голы, использовав оба большинства в матче. Победный гол на счету Ильи Рейнгардта.