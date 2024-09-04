Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу в сибирском дерби

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил победу над «Сибирью» (2:1) в принципиальном противостоянии.

«Первая игра сезона, и, естественно, было много эмоций. Обе команды провели матч на высоких скоростях. Наши ребята работали от начала и до конца, не всё получалось, но тут сыграло роль и желание перед своими болельщиками не позволить сопернику слишком многое. Иногда переходили на сумбур, но главное, что нашли путь к победе сегодня. Выстояли в меньшинстве и провели очень хорошую концовку. Так получилось, что за одну игру многие вещи попробовали.

В большинстве сегодня были видны и мысль, и исполнение. Особенно вторая половина первого большинства, и всё второе большинство. Тренировали этот компонент в последние дни, Антон Курьянов много с ребятами общался, подсказывал, где им нужно находиться. Это сработало», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.