«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Барысом» в овертайме

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Нефтехимиком». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 2:1.
Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первую шайбу в игре в конце второго периода забросил новичок «Барыса» Уэйд Эллисон, которому ассистировали Уилл Батчер и Майкл Маклауд. «Нефтехимику» удалось сравнять счёт в середине третьего периода — отличился Владимир Брюквин с передач Дмитрия Соколова и Ильи Пастухова. Основное время матча завершилось вничью. На последней минуте овертайма победу гостям принёс точный бросок легионера Жана-Себастьена Ди.
Следующий матч «Барыс» сыграет 6 сентября с «Трактором». «Нефтехимик» встретится с «Авангардом» также 6 сентября.
- 4 сентября 2024
-
20:51
-
20:49
-
20:43
-
20:36
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
19:59
-
19:56
-
19:53
-
19:47
-
19:39
-
19:15
-
18:42
-
18:30
-
18:10
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:30
-
16:20
-
16:20
-
15:48
-
15:40
-
15:34
-
15:16
-
15:01
-
14:43
-
14:25
-
14:12
-
14:00
-
13:47