«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Барысом» в овертайме

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Нефтехимиком». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первую шайбу в игре в конце второго периода забросил новичок «Барыса» Уэйд Эллисон, которому ассистировали Уилл Батчер и Майкл Маклауд. «Нефтехимику» удалось сравнять счёт в середине третьего периода — отличился Владимир Брюквин с передач Дмитрия Соколова и Ильи Пастухова. Основное время матча завершилось вничью. На последней минуте овертайма победу гостям принёс точный бросок легионера Жана-Себастьена Ди.

Следующий матч «Барыс» сыграет 6 сентября с «Трактором». «Нефтехимик» встретится с «Авангардом» также 6 сентября.