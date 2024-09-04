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«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Барысом» в овертайме

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Барысом» в овертайме
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Нефтехимиком». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Эллисон (Батчер, Маклауд) – 36:40 (5x5)     1:1 Брюквин (Соколов, Пастухов) – 49:36     1:2 Ди (Митякин) – 64:00 (3x3)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первую шайбу в игре в конце второго периода забросил новичок «Барыса» Уэйд Эллисон, которому ассистировали Уилл Батчер и Майкл Маклауд. «Нефтехимику» удалось сравнять счёт в середине третьего периода — отличился Владимир Брюквин с передач Дмитрия Соколова и Ильи Пастухова. Основное время матча завершилось вничью. На последней минуте овертайма победу гостям принёс точный бросок легионера Жана-Себастьена Ди.

Следующий матч «Барыс» сыграет 6 сентября с «Трактором». «Нефтехимик» встретится с «Авангардом» также 6 сентября.

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