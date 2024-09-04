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«Это Белоусов, это мастерство». Звягин – о необычном голе нападающего «Сибири»

«Это Белоусов, это мастерство». Звягин – о необычном голе нападающего «Сибири»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высоко оценил гол нападающего «Сибири» Георгия Белоусова.

«5 на 6» — это то, над чем мы работали в последние два дня. Показывали видео ребятам, и сегодня по картинке смотрелось хорошо, особо ничего не дали создать «Сибири». Хомченко действовал совершенно правильно в эпизоде с пропущенным голом. Шайба шла на пятак, в самую опасную зону, он совершил перехват, не раскрылся, а просто подставил клюшку. Но это вот Белоусов, это мастерство. Мы перед игрой говорили про нескольких ребят из «Сибири», и вот Георгий один из тех, кто может исполнить», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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