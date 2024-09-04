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«Special team» сделали игру». Галиев – о тяжёлой победе «Авангарда» над «Сибирью»

«Special team» сделали игру». Галиев – о тяжёлой победе «Авангарда» над «Сибирью»
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Нападающий «Авангарда» Станислав Галиев подвёл итоги победного матча с новосибирской «Сибирью» (2:1), в котором омичи реализовали оба своих большинства и не позволили сопернику забить при численном преимуществе.

«Ну почему я герой матча? Все герои. Хорошая игра, тяжеловато было из-за того, что давно не играли, а тут полная арена. Вошли в матч, хорошо выстояли в меньшинстве и забили две из двух в большинстве. Так что, «special team» сегодня сделали игру. В равных составах вроде много бросали, но по факту броски через периметр шли, надо больше находить опасные точки, больше вылезать на ворота. Мне нравится играть с Макеевым и Веем, всё отлично. Главное, чтобы им нравилось со мной», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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