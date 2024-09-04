Форвард «Сибири» Белоусов после матча в Омске: будем так играть – у нас всё получится

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов остался доволен действиями игроков новосибирской команды в первом матче «сибирского дерби» с «Авангардом», несмотря на поражение со счётом 1:2.

«Ровная игра, могла качнуться в любую сторону. Проиграли в меньшинстве, грубо говоря. Не буду комментировать, кто у нас выпал, а кто нет. Приедем в Екатеринбург, разберём ошибки, тренеры подскажут. Будем так играть – у нас всё получится», — передаёт слова Белоусова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что оба гола «Авангарда» в матче были забиты при игре в большинстве. Омские хоккеисты реализовали обе свои попытки при игре с численным преимуществом. Единственная шайба «Сибири» была забита в равных составах Белоусовым.