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«Проиграл микроматч, а я не хотел уступать». Капитан «Авангарда» — о дерби с «Сибирью»

«Проиграл микроматч, а я не хотел уступать». Капитан «Авангарда» — о дерби с «Сибирью»
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвёл итоги победного матча с «Сибирью» (2:1), в котором защитник отметился двумя результативными передачами.

«Хорошо провели первый и третий периоды. Во втором немного просели, отдали инициативу, но ребята правильно среагировали. Забили голы в большинстве и довели дело до победы. В равных составах не хватало концентрации сегодня. Много молодых ребят, они стараются, может, где-то забываются маленько. Но ничего страшного, это нормально для первых игр сезона, для их возраста, мы работаем над этим. У нас очень талантливая молодёжь – Филатьев, Рейнгардт, другие парни. Идём в правильном направлении.

— Главный момент для тебя, наверное, не две голевые передачи, а блокированный бросок в створ ворот на последних секундах основного времени?
— Главное – что свой микроматч проиграл «-1», а я не хотел уступать. Можно было бросить в концовке в пустые ворота, но что-то не срослось маленько, – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галиев (Шарипзянов, Николишин) – 14:54 (5x4)     1:1 Белоусов (Гоголев, Гордеев) – 27:08 (5x5)     2:1 Рейнгардт (Галиев, Шарипзянов) – 52:32 (5x4)    
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