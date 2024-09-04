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«Первый раз в жизни такой гол забил». Нападающий «Сибири» — о шайбе в теннисном стиле

«Первый раз в жизни такой гол забил». Нападающий «Сибири» — о шайбе в теннисном стиле
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Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов прокомментировал, как ему удалось забросить красивую шайбу в матче с «Авангардом» (1:2), в которой форвард сумел соориентироваться и направить в ворота летящую шайбу.

«В эпизоде с моим голом Федя Гордеев зашёл в зону, сделал «улитку», затем шайба пошла на пятак, вратарь подставил клюшку, а я попал по ней, так получилось. Никогда не работал над такими теннисными ударами, да и не собираюсь работать. Стечение обстоятельств. На самом деле, первый раз такой гол в жизни забил, очень рад этому», — передаёт слова Белоусова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что оба гола «Авангарда» в матче были забиты при игре в большинстве. Омские хоккеисты реализовали обе свои попытки при игре с численным преимуществом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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