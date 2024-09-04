«Мы заслужили минимум одно очко». Главный тренер «Трактора» о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3) и отметил слабую игру челябинцев в большинстве и меньшинстве.

«В нашей игре было много хороших моментов — классное движение, боролись на всех участках льда, создавали моменты, но не могли их реализовать. Мы проиграли в битве спецбпригад, и нам надо это исправлять, мы обратим на это внимание. Мы извлечём множество выводов из неё.

— Спецбригады были силой «Автомобилиста» в плей-офф, и голы напоминали весенние комбинации. Вы были готовы к этому?

— Конечно, мы разбирали эти моменты. Нашему большинству есть куда прибавить, но хотел бы отметить, что меньшинство соперника сыграло здорово, солидное, как одно целое. Нам нужно больше времени уделять этому аспекту. В пропущенном голе в меньшинстве шайба скакала, мы не должны допускать такие моменты, но не всегда всё идёт по твоему плану.

— Что с реализацией моментов?

— Иногда шайба заходит, а иногда нет. Это плохой ответ, но это произошло сегодня. Мы заслужили минимум одно очко, но «Автомобилист» отлично оборонялся, хочу отметить их игру и игру вратаря. Много отскоков было не в нашу пользу. Несколько форвардов у нас по разным причинам отсутствовали, играли два молодых форварда Рыкманов и Шварёв, по ходу матча я хотел поставить к Шабанову и Ткачёву более опытного форварда», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.