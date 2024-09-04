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Игрок «Витязя» броском шайбы разбил голову главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву

Игрок «Витязя» броском шайбы разбил голову главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву
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В Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в эти минуты проходит матч регулярног очемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Адмиралом». После второго периода впереди дальневосточная команда со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
3-й период
2 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Шэн, Метальников) – 15:13 (5x5)     0:2 Шулак – 15:13 (5x5)     0:3 Родевальд (Завгородний) – 29:33 (5x5)     1:3 Стюарт (Дарьин, Бучельников) – 30:34 (5x5)     2:3 Бучельников – 39:18 (5x5)    

В середине второго периода произошёл неприятный эпизод, когда один из хоккеистов «Витязя» выбрасывал шайбу из своей зоны и попал на скамейку запасных «Адмирала». Шайба угодила прямиком в голову главному тренеру владивостокского клуба Леониду Тамбиеву. Специалист получил сильное рассечение и с окровавленной головой покинул площадку при помощи медицинского персонала клуба. В третьем периоде Тамбиев вернулся на скамейку «Адмирала».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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