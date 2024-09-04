Игрок «Витязя» броском шайбы разбил голову главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву

В Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в эти минуты проходит матч регулярног очемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Адмиралом». После второго периода впереди дальневосточная команда со счётом 3:2.
В середине второго периода произошёл неприятный эпизод, когда один из хоккеистов «Витязя» выбрасывал шайбу из своей зоны и попал на скамейку запасных «Адмирала». Шайба угодила прямиком в голову главному тренеру владивостокского клуба Леониду Тамбиеву. Специалист получил сильное рассечение и с окровавленной головой покинул площадку при помощи медицинского персонала клуба. В третьем периоде Тамбиев вернулся на скамейку «Адмирала».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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