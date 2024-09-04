Гру: каждый день ты покоряешь вершину горы, но завтра она становится подножием новой

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил поддержку болельщиков в матче с «Автомобилистом» (2:3).

— Оценили страстное боление местных фанатов?

— Даже во время предсезонных турниров в Омске это чувствовалось. Я впечатлён нашими болельщиками, которые проделали тогда большой путь. У меня были кумиры в хоккее и бейсболе, когда я был ребёнком, до сих пор я слежу за своими любимыми командами, пусть они проигрывают (смеётся).

— Ощущаете ли вы давление после такого поражения, учитывая то, что вас нацеливают на кубок?

— Я всегда работаю на долгосрочную перспективу. Завтра мы будем готовиться к следующей игре. Я работал тренером 25 лет и воспринимаю это как достижение вершины горы — но на следующий день эта вершина горы становится дном следующей. Нельзя останавливаться, надо карабкаться вперёд. Для меня хоккей в первую очередь — хобби и большая любовь с семи лет», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.