Гру: мы дали Робинсону проститься с его старым другом Годро

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал отсутствие нападающего Чарльза Робинсона в матче с «Автомобилистом». Американский хоккеист улетел на похороны своего друга нападающего «Коламбуса» Джонни Годро, трагически погибшего в США. Робинсон и Годро знакомы с детства.

— Бадди Робинсон отсутствовал из-за того, что уехал на прощание с Джонни Годро?

— Он был хорошим другом Джонни, его смерть была чудовищной новостью. Мы дали ему время, чтобы проститься с Джонни, побыть с друзьями, с семьёй, мы планируем, что он вернётся в состав на матче в Санкт-Петербурге. Семья — это очень важно, команда поддержала Бадди на сто процентов», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.