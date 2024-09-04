Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Трактором» (3:2) в принципиальном уральском дерби.

«Приятно вернуться в эту потрясающую атмосферу, поздравляют ребят и болельщиков со стартом сезона. Спасибо болельщикам за феноменальную поддержку, за счёт неё удалось удержатъ трудовую победу. Соперник создавал моменты, мы много оборонялись, неплохо сыграли спецбригады, вратарь держал нас в игре. Тяжёлая победа придаст нам уверенности.

— Не было сегодня ощущения, что продолжается игра весеннего плей-офф?

-У меня были другие ощущения. Не понравилось, что мало с шайбой играли, в плей-офф больше владели шайбой, много ошибались при выходе из-под прессинга, теряли шайбу. Соперник быстро накатывался на нас, команда добавила в мобильности, но ребята разобрались и правильно сыграли в зоне обороны, ложились под шайбу. Может, «накормил» нас второй период с его удалениями, до них было хорошее движение.

— Тайм-аут взяли, потому что команда наелась?

— Повторюсь: теряли шайбу, сложно всё время отбирать шайбу, бегать за ними. Большая нагрузка легла на защитников, на вратаря. В тайм-ауте просил успокоиться, отдавать шайбу без паники, при построении в средней зоне играть по возможности активно, чтобы соперник меньше вбрасывал шайбу в зону», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.