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Торпедо — Северсталь, результат матча 4 сентября, счет 0:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Аймурзина и гол Кручинина принёсли «Северстали» победу над «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Северсталью». Победу одержали череповецкие хоккеисты со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Пилипенко) – 03:22 (5x5)     0:2 Аймурзин (Пилипенко, Давыдов) – 31:04 (5x5)     0:3 Alexei Kruchinin (Барберио) – 59:30 (en)    

Дублем в составе «Северстали» отметился нападающий Данил Аймурзин. Две результативные передачи на счету Кирилла Пилипенко. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер череповецкой команды Александр Самойлов. Ворота «Торпедо» защищал Иван Кульбаков. Отметим, что «Северсталь» получила шесть двухминутных удалений, а «Торпедо» — лишь одно в самой концовке матча. В ворота череповчан был назначен буллит, который не смог реализовать нападающий «Торпедо» Бобби Линч. Отметим, что за «Северсталь» в матче принимал участие бывший нападающий нижегородского клуба Алексей Кручинин, который отметился шайбой в пустые ворота.

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