«Адмирал» обыграл «Витязь», едва не упустив преимущество в три шайбы

В Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Адмиралом». Победу одержали владивостокские хоккеисты со счётом 3:2.

К середине матча «Адмирал» вёл со счётом 3:0. Голы в составе дальневосточников забили Либор Шулак, Даниил Гутик и Джек Родевальд. До конца второго периода «Витязь» успел сократить отставание до минимума благодаря голам Дина Стюарта и Дмитрия Бучельникова. Отметим, что в середине второго периода рассечение головы получил главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Шайба после броска одного из хоккеистов «Витязя» угодила в голову наставнику владивостокцев.

В следующем матче «Витязь» сыграет с «Амуром», «Адмирал» встретится с «Куньлунем».