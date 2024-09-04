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«Адмирал» обыграл «Витязь», едва не упустив преимущество в три шайбы

«Адмирал» обыграл «Витязь», едва не упустив преимущество в три шайбы
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В Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Адмиралом». Победу одержали владивостокские хоккеисты со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Шэн, Метальников) – 15:13 (5x5)     0:2 Шулак – 15:13 (5x5)     0:3 Родевальд (Завгородний) – 29:33 (5x5)     1:3 Стюарт (Дарьин, Бучельников) – 30:34 (5x5)     2:3 Бучельников – 39:18 (5x5)    

К середине матча «Адмирал» вёл со счётом 3:0. Голы в составе дальневосточников забили Либор Шулак, Даниил Гутик и Джек Родевальд. До конца второго периода «Витязь» успел сократить отставание до минимума благодаря голам Дина Стюарта и Дмитрия Бучельникова. Отметим, что в середине второго периода рассечение головы получил главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Шайба после броска одного из хоккеистов «Витязя» угодила в голову наставнику владивостокцев.

В следующем матче «Витязь» сыграет с «Амуром», «Адмирал» встретится с «Куньлунем».

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