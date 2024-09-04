Наиль Якупов забросил дебютную шайбу за «Куньлунь» в ворота московского «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Куньлунем». Идёт третий период счёт 2:1 в пользу китайского клуба.

В конце второго периода дебютной шайбой за «Куньлунь» отметился нападающий Наиль Якупов. Российский нападающий в одиночку продрался по борту в окружении нескольких соперников и сумел обокрасть одного из них за воротами. Якупов быстырм движением завёл шайбу в ближний угол ворот «Динамо».

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На данный момент этот гол является победным в матче. Якупов пополнил состав «Куньлуня» в прошедшее межсезонье, перейдя из «Нефтехимика».