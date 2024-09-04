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Наиль Якупов забросил дебютную шайбу за «Куньлунь» в ворота московского «Динамо»

Наиль Якупов забросил дебютную шайбу за «Куньлунь» в ворота московского «Динамо»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Куньлунем». Идёт третий период счёт 2:1 в пользу китайского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Гусев (Готовец, Менелл) – 19:48 (5x5)     1:1 Кэмпбелл (Фу) – 33:36 (4x5)     1:2 Якупов – 39:23 (5x5)     1:3 Фу (Фу) – 58:42 (en)    

В конце второго периода дебютной шайбой за «Куньлунь» отметился нападающий Наиль Якупов. Российский нападающий в одиночку продрался по борту в окружении нескольких соперников и сумел обокрасть одного из них за воротами. Якупов быстырм движением завёл шайбу в ближний угол ворот «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент этот гол является победным в матче. Якупов пополнил состав «Куньлуня» в прошедшее межсезонье, перейдя из «Нефтехимика».

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