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Гол Наиля Якупова принёс «Куньлуню» победу в матче с московским «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Куньлунем». Победу одержал китайский клуб — 3:1.

Счёт в матче на последних секундах первого периода открыл нападающий «Динамо» Никита Гусев, которому ассистировали Кирилл Готовец и Бреннан Менелл. В середине второго периода «Куньлунь» сравнял счёт благодаря голу в меньшинстве в исполнении Колина Кэмпбелла. Победный гол в концовке второго периода забил российский нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов. Эта шайба стала дебютной для форварда за китайский клуб. Ворота команд защищали Хантер Миска и Джереми Смит. Окончательный счёт голом в пустые ворота установил Паркер Фу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.