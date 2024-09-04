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Динамо — Куньлунь, результат матча 4 сентября, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

Гол Наиля Якупова принёс «Куньлуню» победу в матче с московским «Динамо»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Куньлунем». Победу одержал китайский клуб — 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Гусев (Готовец, Менелл) – 19:48 (5x5)     1:1 Кэмпбелл (Фу) – 33:36 (4x5)     1:2 Якупов – 39:23 (5x5)     1:3 Фу (Фу) – 58:42 (en)    

Счёт в матче на последних секундах первого периода открыл нападающий «Динамо» Никита Гусев, которому ассистировали Кирилл Готовец и Бреннан Менелл. В середине второго периода «Куньлунь» сравнял счёт благодаря голу в меньшинстве в исполнении Колина Кэмпбелла. Победный гол в концовке второго периода забил российский нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов. Эта шайба стала дебютной для форварда за китайский клуб. Ворота команд защищали Хантер Миска и Джереми Смит. Окончательный счёт голом в пустые ворота установил Паркер Фу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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