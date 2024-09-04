Козырев — об игре с «Торпедо»: нам важно было победить в стартовом матче

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (3:0).

«Обоюдоострый получился матч. Нам важно было победить в стартовом матче. Мы с этой задачей справились. Если говорить по картинке – картинка была неплохая. В плане содержания – создали себе очень много проблем дисциплинарного характера. Много удалений. Так что, в принципе, нервозная была концовка. Молодцы, что выиграли.

— «Северсталь» показала очень качественный хоккей. Но вы сами сказали, что есть недовольство сегодняшней игрой. Может снизим градус и скажем, что первый матч и выводы делать рано?

— Да, спишем это на первый матч. Может быть волновались. Такие удаления мы не должны получать. В плане содержания, в плане хоккея – да, неплохо сегодня выглядели, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.