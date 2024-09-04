Кудашов: для «Куньлуня» уже начался сезон, а «Динамо» всё ещё в лете

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в первом матче нового сезона от «Куньлуня» (1:3) и рассказал, что принял решение по ходу игры посадить на лавку нападающего Дмитрия Рашевского.

«Начало было вроде неплохое, а потом после пропущенных голов не смогли преодолеть «Куньлунь». Соперник здорово играл. Было видно, что для них уже начался сезон, а мы всё ещё находимся в лете, в предсезонной подготовке.

Рашевский перестал выходить не из-за травмы, по игре», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Единственный гол в составе бело-голубых забил нападающий Никита Гусев в концовке первого периода. Победный гол в матче на счету Наиля Якупова.