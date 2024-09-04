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Кудашов – о невыходе шестого игрока вместо вратаря на пустых воротах: домашняя заготовка

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал момент с голом в пустые ворота в концовке матча с «Куньлунем» (1:3). Голкипер бело-голубых Хантер Миска покинул ворота и уехал на скамейку запасных, но дополнительный полевой игрок на площадке не появился, а китайский клуб забил гол в пустые ворота.

— Что произошло в конце матча, когда голкипер «Динамо» заменился на шестого полевого игрока, а тот не вышел на лёд?

— Домашняя заготовка, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Единственный гол в составе бело-голубых забил нападающий Никита Гусев в концовке первого периода. Победный гол в матче на счету Наиля Якупова.